Taka registra B.O. para apurar autor de material com acusações

Taka Yamauchi (MDB), candidato a prefeito de Diadema, procurou a Polícia Civil para registrar B.O. (Boletim de Ocorrência) após material apócrifo (sem autoria) ser distribuído na cidade. O panfleto traz uma foto do rosto do prefeiturável com cifrões nos olhos e a inscrição “ninja das finanças” apontando o crescimento do patrimônio dele em 550% em dois anos, e questionando como ele ficou “milionário”.

A queixa foi registrada no 1º DP (Distrito Policial) no último domingo (1º) contra, segundo ele, “mais uma campanha difama-tória”. O folheto sugere que Taka participa de esquemas de corrupção. O material apócrifo foi colado em diversos postes, pontos de ônibus, comércios e até em muros de residências, sendo também distribuído em mãos aos cidadãos e deixado nos veículos.

BAIXARIA

"A distribuição deste tipo de material é uma afronta à democracia. Sou totalmente contra este tipo de política que desrespeita todos os cidadãos que esperam uma eleição limpa e baseada em propostas, e não em mentiras e covardia. Meu patrimônio foi conquistado com muito trabalho e dedicação, tudo com total transparência, declarado no meu Imposto de Renda, como todos os cidadãos de bem fazem. Isso mostra bem o caráter das pessoas que estão produzindo essas fake news (notícias falsas), calúnias e acusações infundadas contra mim”, afirma Taka Yamauchi.

O candidato do MDB reforçou que tomou todas as medidas judiciais cabíveis e que as investigações estão em curso.