Diácono evangélico mais antigo do Brasil morre em Santo André

Aos 94 anos, morre Gomer Zanetti, o diácono mais antigo do País, membro da Igreja Congregação Cristã do Brasil. O religioso, responsável pelo atendimento social e em um dos postos mais altos na unidade regional de Santo André (Rua Catequese, 560 do Bairro Jardim), sofreu um mal súbito no domingo (1º) e veio a óbito por causas naturais.

Considerado pelos fiéis como um 'caro servo de Deus' e 'líder amoroso' nas redes sociais, Zanetti havia completado em abril 60 anos no cargo. Foi com o ordenamento em 1964, por um irmão ancião (de acordo com a hierarquia do templo), que o andreense se tornou o diácono brasileiro com mais tempo em atividade.

Além do legado espiritual, Zanetti fundou a antiga imobiliária Zanetti Móveis. Ele deixa a esposa e dois filhos.

Demais parentes e fiéis se reuniram para a despedida nesta segunda-feira (2), no estacionamento da Congregação andreense. O sepultamento aconteceu às 14h30 no Cemitério da Colina, em São Bernardo.

"Desde que estou aqui, estava o irmão Zanetti. Ele era dedicado e, sobretudo, amado por todos aqui. Com a partida dele, fica uma lição de vida, sem dúvidas", destaca Josué Borges, ancião para quem o diácono respondia na Congregação.

Na sede regional, pelo menos 1.000 frequentam o espaço que cuida do gerenciamento de outras 46 igrejas na cidade.