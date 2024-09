Ed Gama ironiza suposto envolvimento com Giovanna Pitel

Romance no ar? Por aqui, não! Ed Gama usou os Stories do Instagram para publicar o vídeo completo dele e Giovanna Pitel, que foi usado para noticiar que o comediante e a ex-BBB estavam tendo um affair, após um suposto flagra na Cidade do Samba, no Rio de Janeiro.

Com bom humor, Ed Gama publicou uma foto junto do namorado de Pitel, Weslley Toledo, e ironizou a situação:

Eu e meu sócio, junto com a música Amigo fura-olho.

Entenda o caso

Giovanna Pitel e Ed Gama foram vistos juntos na Cidade do Samba na última sexta-feira, dia 30, e andaram de mãos dadas, além de ficarem abraçados por um bom tempo.