Com Rodrigão internado, Adriana Sant'Anna rebate haters: A causa do tumor é única e exclusivamente genética

Além de estar lidando com a internação do marido, Adriana Sant'Anna está precisando lidar com alguns comentários maldosos. A empresária expôs uma mensagem que recebeu nas redes sociais e rebateu a mesma. No texto a internauta acusou Rodrigão de tomar bomba.

Guardei esse print para mostrar até onde vai a maldade do ser humano. Em meio a dor, recebi esse tipo de comentário e mentira. Vocês têm noção do que escreveram? Rodrigão não usa hormônios e nem usava, tanto que os médicos ficaram impressionados com os exames dele, escreveu.

Adriana também explicou que o tumor é genético e pode acontecer com qualquer pessoa.

A causa do tumor é única e exclusivamente genética. É uma incompatibilidade genética que pode acontecer comigo, com você, com os seus pais... Enfim, quando eu li, não acreditei. Só quero que saibam que mesmo em tanta dor, algumas pessoas caminharão em sua direção para tentar te destruir. Mas do outro lado, Deus enviará um exército para te levantar. Vocês seguidores e seguidores foram um exército que Deus levantou para orar e declarar vida sobre o Rodrigo. Muito obrigada.

Em outra publicação, a esposa de Rodrigão agradeceu todas as mensagens de carinho e orações direcionadas ao amado:

Os dias tem passado rapidamente, a paz que excede o entendimento tem tomado conta das nossas vidas! Inexplicável o poder e a glória de Deus nesse quarto. Estamos ALEGRES E GRATOS em todo o tempo! Obrigada pelas orações em todo o tempo.