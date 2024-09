Candidato a vereador do PT é agredido em campanha e atribui ataque a equipe de Rodrigo Amorim

O candidato a vereador Leonel Querino da Silva Neto, o Leonel de Esquerda (PT), foi agredido, durante campanha de rua na manhã deste domingo, 1, na Tijuca, na zona norte do Rio. O candidato atribuiu a agressão ao candidato a prefeito e deputado estadual Rodrigo Amorim (União Brasil).

"Leonel foi covardemente agredido por um adversário político da direita carioca quando estava em campanha. No momento, ele encontra-se hospitalizado e sem condições de se pronunciar", informou a equipe do candidato em uma postagem no Instagram.

O caso foi registrado na 19ª DP (Tijuca). De acordo com a campanha de Rodrigo Amorim, o deputado "premeditou" uma abordagem contra ele. Amorim ainda diz que "agiu em defesa própria".

"Quando o deputado chegou à praça, foi abordado por Leonel, que filmava tudo com um celular enquanto proferia ofensas à família de Amorim, em especial sua mãe, falecida em 2020, e ao presidente Jair Bolsonaro. Havia um contorno suspeito na cintura do youtuber, que poderia ser uma faca, e ele ainda estava acompanhado por dois seguranças", disse.

Ainda segundo a nota divulgada pela equipe do candidato a prefeito pelo União Brasil, "Amorim agiu em defesa própria, tentando afastar o celular do youtuber de seu rosto. O youtuber caiu durante a confusão e o deputado reagiu pedindo para todos os envolvidos se afastarem a fim de acabar com o tumulto. Em seguida, se abrigou, diante da chegada de seguranças de Leonel".

Em nota, o diretório do PT no Rio de Janeiro atribuiu as agressões contra Leonel ao candidato a prefeito e integrantes da sua campanha. De acordo com a legenda, o caso é "mais um episódio de ataque à democracia brasileira, às eleições livres e à integridade física daqueles que candidatam-se ao voto popular".

"Rodrigo Amorim candidato a prefeito pelo União Brasil e integrantes da sua campanha agrediram covardemente o candidato a vereador do PT-RJ, Leonel de Esquerda, que nesse momento encontra-se hospitalizado, ainda sem boletim médico divulgado. Reafirmamos nossa solidariedade aos familiares e ao nosso companheiro Leonel de Esquerda, que é um militante aguerrido e candidato a vereador pelo PT Carioca. O fascismo continua vivo no Brasil e precisamos, em nome da Democracia brasileira, combater com veemência o ódio que não tolera diálogo com o contraditório", diz o partido.

Eduardo Paes presta solidariedade

O prefeito Eduardo Paes (PSD), candidato à reeleição, prestou solidariedade ao candidato a vereador do PT e repudiou o que chamou de "afronta à democracia brasileira e um ataque ao processo eleitoral"

"O Partido Social Democrático do Rio de Janeiro (PSD-RJ) repudia o ato de violência sofrido pelo candidato a vereador Leonel Querino da Silva Neto, que foi covardemente agredido por um candidato a prefeito da oposição e seus correligionários políticos, quando fazia campanha na manhã de domingo na Praça Varnhagen, na Tijuca. O PSD presta sua solidariedade a Leonel, que está hospitalizado, e ao Partido dos Trabalhadores, que faz parte da coligação "É o Rio seguindo em frente", e cobra providências das autoridades diante de mais um lamentável episódio de violência política, que representa uma afronta à democracia brasileira e um ataque ao processo eleitoral."