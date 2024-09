A bola rola. Na São Bernardo de 1929... ...e em 1972 no Baetão. São dois estádios. Um deles, o campo do Luso. E tem novidade no Museu do Futebol...

RUDGE RAMOS

A Rua da Represa é paralela e fica ao lado da Rua Ruy Capretz, que faz parte da Vila Uras, juntamente com a Rua Elias Severo dos Anjos, onde eu morava. Alguns meninos que moravam nessa rua vinham jogar bola na quadra (inaugurada em 1982) que fica na Vila Uras até hoje.

Gustavo Carvalho - Jundiaí, SP

BOA VIAGEM

Sexto dia da novena na Basílica de São Bernardo, em honra a Nossa Senhora da Boa Viagem. Às 19h, presença do padre Guilherme Franco Octaviano, do Santuário Nossa Senhora Aparecida, Vila Paulicéia.

O campo da notícia de 1929 descoberta por Vicente D’Angelo era o campo do Luso Brasileiro. Hoje ficaria às margens do Ribeirão dos Meninos, a poucos metros da Associação dos Funcionários Públicos. Uma referência exata é a indústria Vidrotil, entre a Rua Alferes Bonilha e a Avenida Faria Lima, unidade desativada há alguns anos, dentro do processo de desindustrialização da cidade.

As chuteiras de Valdemar Ferreira

Texto: Vicente D’Angelo

Escreveu o Diário Nacional, em 1929:

Efetuou-se ontem no gramado do Luso Brasileiro, na Rua Alferes Bonilha, o encontro entre os quadros principais dos clubes supra (Juvenil São Bernardo x Luso).

A luta, cheia de lances magníficos, terminou em merecida vitória do Luso-Brasileiro pela contagem de 3 pontos a 1.

Arbitrou a partida o Sr. A. Coppede, que agiu satisfatoriamente.

D’ANGELO COMENTA

Frequentamos o campo do Luso em nossa juventude, nos idos de 1960. E descobrimos, com esta notícia do Diário Nacional, que o Luso foi contemporâneo ao EC São Bernardo, o velho “Esporte”, fundado em 1928.

Mais: o Luso existia antes mesmo da fundação do Palestra de São Bernardo, que é de 1935.

Sou testemunha dos jogos de futebol disputados entre as equipes das fábricas de móveis, principalmente aos sábados.

Assisti, muitas vezes, Valdemar Ferreira descendo pela Rua Américo Brasiliense, onde eu morava, com o par de chuteiras em sua sacola. Ele se dirigia ao campo do Luso para defender as cores da fábrica de móveis dos Miolaro.

Aos domingos, o campo do Luso era frequentemente utilizado pela equipe dos Marianos, ligados à Igreja Matriz de São Bernardo.

Saboreávamos as delicias dos jogos, sempre acompanhados de bom público.

Não faltavam ao redor do campo os vendedores dos saborosos sorvetes de groselha, abacaxi, limão, cocô e outros sabores mais.

Crédito da foto 1 – Acervo: Hemeroteca Digital Brasileira; Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro

CLÁSSICO BATATEIRO. Empate de São Bernardo e Luso virava notícia no Diário Nacional: jornal paulista sobreviveu entre 1927 e 1932

E NO MUSEU DO FUTEBOL

Notícia encaminhada por Alexandre Andolpho Silva, coordenador do Memofut:

O Museu do Futebol, no Pacaembu, em parceria com o Consulado dos Estados Unidos em São Paulo, sediará, nesta terça-feira, 3 setembro, às 14h30, um encontro sobre diferenças e semelhanças entre a prática do futebol e do futebol americano em cada país.

O encontro terá a participação do jornalista estadunindense Andres Martinez, conselheiro especial da Arizona State University e professor na Cronkite School of Journalism and Mass Communication.

Os participantes terão acesso gratuito à exposição principal do Museu do Futebol, renovada este ano.

Crédito das fotos 2, 3 e 4 - João Colovatti e Antonio Carvalho/Banco de Dados; reprodução: Marcelo Politarchis

PRIMEIRAS IMAGENS DO BAETÃO. Em 13 de agosto de 1972: ataca o São Paulo, contra-ataca a Seleção de São Bernardo e a bola passa raspando

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 3 de setembro de 1994 – Edição 8796

MANCHETE – Fita da Globo compromete Ricúpero.

Em conversa gravada por acidente, ministro afirma não ter escrúpulos na gestão do real e que é o maior eleitor de FHC.

RIBEIRÃO PIRES – A cidade ganhava seu segundo shopping, o Garden – o primeiro foi o Center Duaik.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Ilhabela, fundada em 3 de setembro de 1805.

Pelo Brasil: Ângulo (PR), Pinheiro (MA), São Gabriel da Cachoeira (AM) e Senador Pompeu (CE).

HOJE

Dia Nacional do Guarda Civil, criado em 1966

Dia Nacional do Biólogo

Dia das Organizações Populares

São Gregório Magno

3 de setembro

(Roma 540 - 604). Considerado o último dos papas do antigo Império Romano e o primeiro dos papas medievais.

Ilustração: Vatican News; Biblioteca Apóstolica Vaticana