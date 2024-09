Gracyanne Barbosa rebate críticas sobre partes íntimas

Os seguidores de Gracyanne Brabosa já estão acostumados a ver a musa fitness postando fotos sensuais e mostrando seu corpo, mas além de receber elogios, grande parte dos comentários são negativos, incluindo críticas sobre seu corpo.

Dessa vez, Gracyanne resolveu rebater alguns dos comentários. Em uma caixinha de perguntas no seu Instagram, ela foi questionada se ela se incomoda com esses comentários.

- Confesso que fico tentando entender o porquê disso. Pior que as próprias mulheres querem criar padrões, depois reclamam quando fazem comparações. O importante é ter, ser feliz com a sua e usar. Já imaginou se fossem todas iguais? Se é pequena reclamam, se parece qualquer coisa, reclamam, se é grande reclamam. Resumidamente, as pessoas só querem reclamar, desabafou.

Recentemente, a influenciadora recebeu críticas por postar muitas fotos de lingerie e ela rebateu alguns dos comentários que disseram que ela estava mostrando parte da sua vagina.

- Quando um homem posta uma foto de sunga ou cueca marcando, a mulherada enlouquece, escreve coisas quentes, pede para ver mais ou postar outras fotos... Se outra mulher postar uma foto marcando, as mesmas vão lá criticar e dizer que é para aparecer. Querem criar padrão até disso! Primeiro ficavam reclamando pelo tamanho, por achar pequena, disseram que não é proporcional ao meu corpo, pois é, estão querendo militar no tamanho da minha vagina, chega a ser bizarro, agora reclamaram porque está aparecendo um pouquinho, ou porque está para fora, ou acham que foi de propósito, rebateu Gracyanne.