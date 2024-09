Ticiane Pinheiro explica ausência de Ana Hickmann na festa de aniversário da filha

Rafa Justus comemorou os seus 15 anos de idade na última sexta-feira, dia 30, em um hotel localizado na região do Morumbi, na cidade de São Paulo. Com uma festa dos sonhos, a aniversariante recebeu cerca de 400 convidados para celebrar o novo ciclo.

Nesta segunda-feira, dia 02, Ticiane Pinheiro falou sobre a ausência de alguns amigos famosos na festa. Questionada por uma internauta se os colegas do programa Hoje em Dia não foram convidados, a apresentadora explicou que foram sim, mas que por alguns motivos não conseguiram marcar presença.

A Renata Alves quebrou o dedo, fez cirurgia e está se recuperando. Ana Hickmann estava em Brasília trabalhando. Keila Jimenez de férias na Grécia. Mas elas foram convidadas sim, claro!, explicou.

Em outro momento, Ticiane falou sobre a lista de convidados. Através de um vídeo ela explicou que recebeu mensagens de algumas pessoas conhecidas perguntando o motivo de não terem sido convidadas.

- Gente a minha lista era família e pessoas que tiveram contato com a Rafa, em momentos da vida dela, ou mãe de amigas dela ou amigas minhas que convivem muito com a Rafa. Eu não fiz uma festa pra mim, fiz para minha filha. Desses 400 convidados que eu estou falando, acho que 200 eram convidados da Rafa, 100 do Roberto [Justus] e meu, no máximo, acho que 80. Eram muitos adolescentes do jeito que ela queria.