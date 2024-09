Filha de Faustão abre o jogo sobre estado de saúde do pai

Fausto Silva tem aparecido um pouco mais nos últimos dias, após de passar um bom tempo recluso depois de passar por um transplante de coração e outro de rim. E agora foi a vez de Lara Silva, filha mais velha do apresentador Faustão, atualizou o estado de saúde do pai durante entrevista ao Domingo Espetacular na Record, que foi ao ar na noite do último domingo, dia 1º.

A primogênita afirmou que o apresentador está bem, estável e sem complicações.

- Só posso dizer que está tudo bem. A gente está bem, meu pai está bem, ele está se recuperando, disse ela durante entrevista.

Vale lembrar que Faustão passou por um transplante de coração em agosto de 2023 e um de rim em fevereiro deste ano. Ele cogita fazer mais uma cirurgia em breve.

Lara Silva é filha do apresentador com Magda Colares, primeiro casamento de Faustão.