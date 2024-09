Revisão da tabela do IR não está prevista em PLOA, afirma Barreirinhas

O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, explicou nesta segunda-feira, 2, que a revisão da tabela do Imposto de Renda para Pessoas Físicas (IRPF) ficou de fora do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2025, apresentado ao Congresso na última sexta-feira, 30. "Temos agora o projeto de abrir uma previsão em relação ao equilíbrio (fiscal), mas não no montante total. Nós vamos calcular para verificar o impacto", disse durante entrevista coletiva para detalhar o PLOA.

O técnico comentou que, em algum momento, a transição da tabela do IR ainda pode demandar mudanças de outras faixas e que pode demandar medidas compensatórias se houver atualização. Barreirinhas também comentou que a equipe econômica adotou uma postura "bem conservadora" em previsão do Remessa Conforme no PLOA de 2025. Eles fez estas declarações durante entrevista coletiva para detalhar o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2025.