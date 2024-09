Ana Paula Siebert explica motivo de Rafaella Justus não ter usado três vestidos na festa de 15 anos de idade

Rafa Justus teve uma baita festa de 15 anos de idade e apareceu com dois vestidos para a ocasião, um rosa de flores e outro prata de brilhos! No entanto, a internet questionou onde estava o terceiro look, algo considerado tradição em festas de 15, que geralmente separam em três momentos, a recepção, a valsa e a balada.

Ana Paula Siebert, então, explicou o motivo da enteada ter optado em usar somente dois vestidos, e revelou que o terceiro está guardado para outro momento:

A Rafa decidiu um dia antes usar apenas dois, porque perderia muito tempo se trocando e queria curtir a festa! Mas ela vai usar o terceiro em alguma ocasião especial.

E aí, ficou curioso para saber como seria o outro vestido dela?