Fotógrafos de Virginia Fonseca desembarcam em Goiânia: Chegamos José Leonardo

Chegou o momento de José Leonardo nascer? Os fotógrafos que fizeram os ensaios da Maria Alice e Maria Flor, filhas da Virginia, que está aguardando o terceiro filho com o Zé Felipe, desembarcaram em Goiânia. De acordo com o colunista Leo Dias, os dois postaram uma foto da asa do avião nos Stories no Instagram no último domingo, dia 1, e escreveram:

Chegamos, José Leonardo!

Não demorou muito para internet começar a especular sobre a chegada do pequeno na família. Internautas até deixaram comentários ansiosos para o nascimento do bebê:

Eu acho que ela vai ganhar hoje! [dia 02 de setembro], apostou uma.

Gravidez dos outros passa rápido, né? Parece que foi ontem que ela disse está grávida. Que Deus abençoe e venha repleto de saúde!, desejou outro.

Vale lembrar que Virginia anunciou a gravidez em janeiro de 2024 e o nome do filho foi baseado no pai do Zé, o cantor Leonardo.

Quais são suas apostas para a data do nascimento de José?