Will Smith é confirmado no Palco Sunset do Rock In Rio: - Estou nervoso de ir como cantor

Ele vem aí! No dia 19 de setembro, o público do Rock In Rio irá prestigiar o show de Will Smith no Palco Sunset. A novidade foi confirmada ao Fantástico, no último domingo, dia 01, pelo ator que concedeu uma entrevista à Renata Capucci.

- Estou nervoso de ir como cantor. Todas às vezes que fui ao Brasil era para promover algum filme. Estar lá para o Rock in Rio vai ser algo inédito para mim.

O astro ainda deu um spoiler do que o público pode esperar.

- O Brasil vai ser um dos primeiros lugares onde vou me apresentar. Fiz dois ou três shows, lancei duas músicas. Mas tem um repertório de vinte faixas que eu gosto bastante, contou. Will adiantou que dois hits estarão no setlist: Getting jiggy with it e Men in Black.

- Pra mim, uma das partes mais legais de participar do Rock in Rio é a toda a inspiração que vem de dividir o festival com outros artistas que também vão se apresentar, emendou.

Durante a entrevista, Will ainda falou sobre a possibilidade de cantar com Ed Sheeran, headliner do Palco Mundo.

- Acho que ele é um dos caras mais talentosos dessa geração. O Ed Sheeran tem uma tatuagem de Um maluco no pedaço e eu só fui descobrir agora! Ele é fã do seriado.

No final, Will se animou ao receber a sua credencial e já citou o seu aniversário:

- Nossa, que maneiro. É de verdade. Meu aniversário é dia 25 de setembro, e eu pretendo começar as comemorações no palco.