Trump cogita Elon Musk para vasculhar contas do governo americano

O ex-presidente Donald Trump está considerando nomear o bilionário Elon Musk e outros empresários para formar uma comissão que terá o papel de vasculhar as contas do governo dos Estados Unidos e cortar gastos caso seja eleito, em novembro. A informação foi revelada nesta segunda-feira, 2, pelo jornal americano The Washington Post.

Dentre os nomes cotados por Trump e seus assessores, Musk já teria sinalizado que toparia a missão, de acordo com a publicação. Em diferentes situações, o empresário e dono de empresas como a Tesla, de veículos elétricos, o X (antigo Twitter), e a Starlink, expressou interesse em fazer parte de uma espécie de comissão que atuasse para aumentar a eficiência do governo americano.

Musk declarou apoio a Trump após o atentado que o republicano sofreu durante um comício na Pensilvânia, em julho. No mês passado, o ex-presidente entrevistou o empresário por mais de duas horas no X. Na ocasião, Trump disse que o endosso de Musk significou muito para a sua campanha para tentar voltar à Casa Branca. "Nem todos os endossos significam tanto, para ser honesto. Seu endosso significou muito", afirmou, conforme o The Washington Post.

Nos últimos dias, Musk está ainda mais nos holofotes diante da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que determinou a suspensão do X no Brasil. Ápice na escalada de tensões entre ambos, a medida foi adotada após o bilionário descumprir a ordem de nomear um representante para representar a empresa no País.