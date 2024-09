Com a saúde financeira, próximos 4 anos serão os melhores da história de SP, diz Nunes

O candidato à reeleição para a Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou nesta segunda-feira, dia 2, que os próximos quatro anos serão os melhores da história da cidade, graças à saúde financeira da capital paulista.

O prefeito afirmou que é isso que faz com que ele tenha entregue "tantas obras" no município. Mesmo assim, segundo ele, há uma série de empecilhos que levam a adequações no plano de governo. Citou, como exemplo, a pandemia, que fez com que aumentasse o número de pessoas em situação de rua.

"A gente precisa estar antenado e atendendo a população para aquilo que precisa", falou.

Nunes participa nesta segunda-feira da sabatina promovida pela Rádio Eldorado com os candidatos à Prefeitura de São Paulo.

Tarifa zero

Nunes também afirmou que vai ampliar a tarifa zero nas passagens de ônibus para mães com crianças nas creches da Prefeitura.

O político foi questionado sobre a saúde financeira da cidade, citado por ele em pergunta anterior, e o porquê de não ter ampliando a tarifa zero com o dinheiro em caixa. Nunes disse que vai fazer o programa "Mamãe tarifa zero".

Disse se tratar de uma questão fundamental: dar acesso às crianças à creche e as mães conseguirem ir trabalhar. "Se não fosse o subsídio, a tarifa seria de R$ 8,40", falou.