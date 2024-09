São Bernardo FC estreia na 2ª fase com derrota para o Volta Redonda

Em sua estreia na segunda fase da Série C do Brasileiro, o São Bernardo FC caiu diante do Volta Redonda por 3 a 1, jogando no Estádio Raulino de Oliveira. Com o resultado, o Tigre está na quarta e última posição do Grupo A. Voltaço e Remo, que ontem venceu o Botafogo-PB, lideram.

O primeiro gol saiu aos 33 minutos do primeiro tempo, com Bruno Santos. Dois minutos depois, o time do Grande ABC empatou, com Kayke. Na segunda etapa, Bruno Santos voltou a marcar aos 14 minutos. Fabrício fechou o placar aos 28 minutos. A luta pelo acesso à Série B continua para o Tigre no dia 9 de setembro, quando o time recebe o Remo, às 20h.