Nunes diz que 'não existe nenhum tipo de desconforto' sobre posição de Bolsonaro na eleição

O candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB), em debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, promovido pela TV Gazeta em parceria com o canal MyNews, afirmou que não há "nenhum tipo de desconforto" em relação à posição do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, na eleição municipal de São Paulo. A declaração foi dada em resposta a uma pergunta de Fábio Zambeli, colunista do canal MyNews, sobre um possível comportamento dúbio de Bolsonaro em relação a um eventual apoio ao candidato Pablo Marçal (PRTB).

Em resposta, Nunes afirmou que conta com o apoio tanto de Bolsonaro quanto do governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

"Provamos pelas ações que estamos desenvolvendo que somos capazes de fazer. Não existe nenhum tipo desconforto em absoluto que tenha o apoio do presidente Jair Bolsonaro, o apoio do governador Tarcísio de Freitas e o meu vice Coronel Mello Araújo que tem uma história bonita", disse o atual prefeito da capital paulista.