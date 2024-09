Em Israel, milhares protestam e pedem para Netanyahu fechar acordo por reféns

Os israelenses reagiram com choque e fúria neste domingo, depois que os corpos de mais seis reféns foram recuperados pelo Exército de Israel em Gaza, com as autoridades israelenses dizendo que eles foram mortos por seus captores nos últimos dias. Esperava-se que dezenas de milhares de manifestantes participassem de protestos em todo o país na noite de domingo, e o maior sindicato de Israel convocou uma greve geral na segunda-feira - ameaçando fechar o país até que o primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, concordasse com um acordo com o grupo terrorista Hamas para devolver os prisioneiros restantes.

Os manifestantes se ajoelharam nas ruas e seguraram fotos dos reféns enquanto Netanyahu e seus ministros se reuniam em Jerusalém na noite deste domingo.

Entre os que foram resgatados no sábado de Gaza pelo exército israelense estava o israelense-americano Hersh Goldberg-Polin, 23 anos, cujos pais se tornaram embaixadores mundialmente conhecidos do movimento das famílias de reféns e que discursaram no mês passado na Convenção Nacional Democrata.

"Precisar de nosso único filho - e de todos os queridos reféns - em casa não é uma questão política. É uma questão humanitária", disse Jon Polin, pai de Hersh, na época.

Os restos mortais de seu filho foram encontrados junto com os corpos de Carmel Gat, 40 anos; Eden Yerushalmi, 24 anos; Alexander Lobanov, 32 anos; Almog Sarusi, 27 anos; e Ori Danino, 25 anos.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) disseram que eles foram mortos pelo Hamas "pouco antes" de serem retirados de um túnel, com vários metros de profundidade, na cidade de Rafah, no sul de Gaza.

O túnel fica a cerca de 800 metros do túnel onde as IDF resgataram um refém vivo, o beduíno israelense Farhan al-Qadi, na semana passada.

Os corpos foram levados para o Centro Nacional de Medicina Legal, onde um exame determinou que os seis haviam sido mortos por "vários tiros a curta distância" nas últimas 48 a 72 horas, de acordo com Shira Solomon, porta-voz do Ministério da Saúde de Israel.

O Hamas, em um comunicado, culpou os bombardeios israelenses pelas mortes, acrescentando que "se o presidente Joe Biden está preocupado com as vidas dessas pessoas, ele deve parar de apoiar esse inimigo com dinheiro e armas e pressionar a ocupação para que acabe com sua agressão imediatamente".

O Hamas ainda mantém 97 reféns, incluindo duas crianças com menos de 5 anos de idade. Desses, 33 já foram declarados mortos pelas autoridades israelenses.

Ao longo de quase 11 meses de incerteza agonizante, muitas das famílias dos reféns acusaram Netanyahu de priorizar sua sobrevivência política em detrimento de um acordo que traria seus entes queridos de volta para casa e, no domingo, exigiram que ele se dirigisse à nação.

Em vez disso, receberam uma declaração gravada de seu gabinete: "O fato de o Hamas continuar a cometer atrocidades como as que cometeu no dia 7 de outubro nos obriga a fazer tudo para que ele não possa cometer essas atrocidades novamente", disse Netanyahu. "Quem assassina reféns não quer um acordo", disse ele, afirmando que o Hamas se recusou "a conduzir negociações reais".

No entanto, segundo os negociadores, é Netanyahu que tem sido uma das principais barreiras para um acordo. Ele tem insistido em manter a presença israelense ao longo do Corredor Philadelphi, uma zona tampão estratégica entre Gaza e o Egito que, segundo Israel, é usada pelo Hamas para contrabandear armas, uma alegação negada pelo Cairo.

Na quinta-feira, o gabinete israelense votou pela permanência no corredor, apesar dos avisos de membros do alto escalão do establishment de segurança de que a medida poderia torpedear um acordo.

O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, que se tornou um dos críticos mais veementes da estratégia de guerra de Netanyahu, exigiu no domingo que o "gabinete deve se reunir imediatamente e reverter a decisão".

Os seis prisioneiros recuperados no sábado, violentamente sequestrados em um festival de música e em um kibutz próximo no sul de Israel em 7 de outubro, foram classificados como vivos pela IDF, que tinha uma avaliação geral de sua localização. Presume-se que pelo menos quatro deles - incluindo Goldberg-Polin - estejam na lista de reféns que seriam libertados no caso de um cessar-fogo mediado pelos EUA.

Em um comunicado, Biden disse que, após meses de trabalho ao lado dos pais de Goldberg-Polin e das famílias de outros reféns israelenses-americanos, ele ficou "arrasado e indignado" com a notícia de sua morte.

"Não se enganem, os líderes do Hamas pagarão por esses crimes", disse ele. "E nós continuaremos trabalhando sem parar para chegar a um acordo que garanta a libertação dos reféns restantes."

A vice-presidente Kamala Harris condenou a brutalidade do Hamas em um comunicado, chamando a morte de Goldberg-Polin de "perda terrível".

Cerca de 1.200 pessoas foram mortas e mais de 250 reféns foram arrastados de volta para Gaza por militantes do Hamas em 7 de outubro. Durante uma pausa de uma semana nos combates no final de novembro, 105 reféns foram libertados. Apenas oito reféns foram resgatados vivos pela IDF. O destino deles cativou Israel, com cada sinal de vida sendo uma fonte de esperança fugaz, e cada corpo recuperado e cada notícia de morte sendo um novo trauma.

As famílias dos reféns inundaram as ruas de Tel Aviv repetidas vezes exigindo que Netanyahu concordasse com um cessar-fogo que garantisse a libertação dos reféns, mesmo que isso significasse comprometer sua promessa de "vitória total" sobre o Hamas.

O Contra-Almirante Daniel Hagari, porta-voz militar israelense, disse repetidamente que somente um acordo negociado traria de volta a maioria deles; Gallant disse que a IDF está preparada para pagar qualquer preço de operação necessário para a liberdade deles.

'Vivos, vivos, nós os queremos vivos'

À medida que a noite se aproximava em Tel Aviv no domingo, os manifestantes pareciam vir de todas as direções, muitos carregando bandeiras israelenses. "Vivos, vivos, nós os queremos vivos", cantava um grupo ao som de tambores. "O sangue está nas mãos de Netanyahu", dizia uma placa ao longo da rota do protesto.

Sefi e Deborah, duas mulheres idosas de um kibutz na região central de Israel que está recebendo refugiados de uma comunidade próxima à fronteira de Gaza, que não informaram seus sobrenomes, disseram que participavam de protestos todas as semanas, "mas hoje é diferente".

"Chega!" disse Deborah. "Isso passou dos limites."

Dezenas de restaurantes, teatros, empresas e municípios anunciaram que estavam fechando suas portas no domingo em solidariedade aos protestos, e o sindicato nacional dos trabalhadores anunciou uma greve geral por tempo indeterminado a partir de segunda-feira.

"Não podemos mais ficar parados enquanto nossos filhos sofrem e são assassinados nos túneis de Gaza", disse Arnon Bar-David, chefe do sindicato Histadrut, em um comunicado no domingo, após se reunir com famílias de reféns. "Isso é inaceitável e precisa acabar."

Aviva Siegel, uma ex-refém israelense cujo marido Keith, que tem dupla cidadania americana e israelense, ainda está preso em Gaza, disse que, embora tenha perdido a fé no governo israelense, ela espera que as notícias sombrias de domingo finalmente forcem um acordo.

"Lembro-me de estar lá e sentir a morte sobre minha cabeça o tempo todo", disse Siegel, que planeja participar das manifestações. "Precisamos gritar em voz alta para que eles sejam trazidos para casa. Não vou perder minha esperança. Isso me deixaria em pedaços."

O Hostage Families Forum, uma organização que representa a maioria das famílias dos reféns, disse em um comunicado que os seis "foram levados vivos, suportaram os horrores do cativeiro e depois foram friamente assassinados". Acrescentou que um acordo para o retorno deles estava "na mesa" há dois meses. Ele culpou suas mortes por "atrasos, sabotagem e desculpas".

O presidente israelense, Isaac Herzog, disse que o "coração de uma nação inteira está despedaçado" e pediu desculpas às famílias por não conseguir trazê-los de volta em segurança.

O líder da oposição, Yair Lapid, atacou o governo de Netanyahu, dizendo que as mortes poderiam ter sido evitadas por meio de um acordo. "Em vez de salvar vidas, os reféns estão sendo enterrados. Em vez de fazer tudo para trazê-los de volta para casa, Netanyahu está fazendo tudo o que pode para permanecer no poder", disse ele.

Quatro dos reféns recuperados - Yerushalmi, Lobanov, Sarusi e Danino - foram enterrados no domingo. Goldberg-Polin será enterrado em uma cerimônia em Jerusalém na segunda-feira.

Goldberg-Polin estava comemorando seu aniversário de 23 anos no festival de música Nova quando o local foi invadido por homens armados.

"Com o coração partido, a família Goldberg-Polin está devastada ao anunciar a morte de seu amado filho e irmão, Hersh", disse a família em um comunicado no domingo, agradecendo aos seus apoiadores e pedindo privacidade.

Na Convenção Nacional Democrata, em agosto, Rachel Goldberg-Polin disse que o "antebraço esquerdo, seu braço dominante, foi arrancado antes de ser carregado em uma caminhonete e roubado de sua vida - e de mim e de Jon - para Gaza".

"Isso foi há 320 dias", disse ela. "Desde então, vivemos em outro planeta."

Em abril, Hersh Goldberg-Polin apareceu em um vídeo de propaganda divulgado pelo Hamas, lendo uma declaração aparentemente escrita condenando Netanyahu.

O Fórum das Famílias de Reféns prestou homenagem no domingo a todos os prisioneiros mortos. Lobanov era pai de dois filhos, incluindo um bebê que nasceu enquanto ele estava em cativeiro e que agora tem 2 meses de idade. Gat era um terapeuta ocupacional que adorava viajar sozinho.

Danino estava planejando começar seus estudos para se tornar engenheiro. Sarusi, segundo o relatório, estava no festival Nova com sua namorada, que foi assassinada.

Yerushalmi foi descrita como uma irmã devotada que falava com sua família por horas enquanto tentava escapar do ataque do Hamas. Ela foi enterrada em Petah Tikva no domingo, enrolada na bandeira israelense.

Seu pai desmaiou no início do funeral, lendo seu discurso em uma cadeira montada pelos paramédicos. Sua mãe, Sarit, lembrou-se de sua "gargalhada".

"Você não era apenas minha filha, era minha melhor amiga", disse ela. "Você está sempre comigo." (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)