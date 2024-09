Extrema-direita deve vencer eleições estaduais no leste da Alemanha

Um partido de extrema-direita da Alemanha está perto de se tornar o partido mais forte da nação na eleição estadual deste fim de semana, que acontece apenas na parte leste do país. Um novo movimento político de esquerda também deve crescer, enquanto os partidos do governo nacional do chanceler Olaf Scholz devem registrar desempenho pífio.

As projeções feitas pela televisão pública ARD e ZDF, com base em pesquisas de boca de urna, colocam os votos para a Alternativa para a Alemanha (AfD), de extrema-direita, em cerca de 31-33% na região da Turíngia e 30-31% na Saxônia.

A pesquisa coloca a União Democrata Cristã, de centro-direita, o principal partido de oposição em nível nacional, em 24,5% na Turíngia e 31,5-32% na Saxônia.

"Um partido abertamente extremista de direita se tornou a força mais forte em um parlamento estadual pela primeira vez desde 1949, e isso causa a muitas pessoas profunda preocupação e medo", disse Omid Nouripour, líder dos Verdes, um dos partidos da coligação que governa a Alemanha.

A maioria dos partidos do país diz que não pretende formar uma aliança com a AfD. Mesmo assim, sua força provavelmente tornará a formação de novos governos estaduais extremamente difícil, forçando os partidos a novas coalizões exóticas para ultrapassar a extrema-direita.

Profundo descontentamento com um governo nacional, sentimento anti-imigração e ceticismo em relação à ajuda militar alemã para a Ucrânia estão entre os fatores que contribuíram para o apoio a partidos populistas na região, que é menos próspera do que a Alemanha Ocidental. Fonte: Associated Press