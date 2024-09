Fernanda Torres, Selton Mello e Walter Salles marcam presença no Festival de Veneza e exibem filme

Ao longo de toda a semana, o Festival de Veneza, na Itália, segue acontecendo e contando com a presença de diversos nomes do cinema mundial. Neste domingo, dia 31, entretanto, Fernanda Torres, Selton Mello e Walter Salles foram os nomes representantes do Brasil para confirmar a exibição de Ainda Estou Aqui.

O longa nacional foi dirigido por Salles e selecionado para participar da competição que consagra as melhores produções anuais. O filme se passa durante a ditadura militar brasileira e conta a história de uma mãe, vivida por Torres, que é forçada a se reinventar após sua família ser alvo das violências da época.

Ainda Estou Aqui será exibido ainda neste domingo para todo o público que está por lá e os dois atores principais, Selton e Fernanda, e o diretor participaram da coletiva de imprensa do evento.