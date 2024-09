Adriana Sant'Anna mostra médico de Rodrigão explicando quadro de saúde do ex-BBB

Rodrigão deu um baita susto na esposa, Adriana Sant'Anna, ao precisar ser internado em um hospital nos Estados Unidos. Isso porque o ex-BBB sofreu um sangramento abdominal e precisou ser levado às pressas para emergência. Desde então, a influenciadora vem postando atualizações e pedindo orações pelo marido.

No último sábado, dia 31, ela compartilhou um vídeo do médico do amado atualizando o estado de saúde do Rodrigão para os fãs. O doutor Antonio Viana Neto, que também é amigo do casal, começou falando:

- O Rodrigo apresentou uma hemorragia dentro da barriga, proveniente da glândula adrenal. Foram realizados alguns exames de imagem e foi identificado um tumor nessa glândula. Esse tumor sangrou, então foi preciso realizar um procedimento chamado embolização. Esse procedimento foi extremamente bem sucedido. O Rodrigo precisou continuar internado para realizar o procedimento definitivo, que é a cirurgia.

Em seguida, ele contou que Rodrigão precisou ficar internado no CTI, porém já recebeu alta e está andando pelos corredores do hospital:

- Essa cirurgia já foi realizada com extremo sucesso, o tumor foi completamente retirado. E, para surpresa dos médicos, o Rodrigo, que tinha uma previsão de ficar internado no CTI durante 48 horas, em menos de 12 horas já está de alta do CTI e andando pelos corredores.

Por fim, o médico tranquilizou os fãs e disse que a recuperação do ex-BBB está ótima:

- Vocês devem estar aí se perguntando o que aconteceu que o Rodrigo, que é um paciente saudável, que realiza atividade física regularmente e tem uma dieta regrada e balanceada apresentou uma lesão como essa. Essas lesões têm cunho genético, então qualquer ser humano estaria suscetível a apresentar uma lesão como essa. A grande vantagem é que como Rodrigo tem esses hábitos de vida, a sua recuperação está sendo a melhor possível. Já está no quarto, já está andando e acredito que, em breve, ele estará em casa e plenamente recuperado.

Na legenda, Adriana explica mais sobre a decisão da gravação e disse achar o melhor método para comunicar os seguidores sobre o ocorrido:

Pedi a Antonio Viana Neto para explicar melhor para vocês porque sei que existem muitas preocupações sobre o que aconteceu com meu amor e o que foi feito. Como Jesus tem sido maravilhoso do começo ao fim. Ele permitiu a dor e a hemorragia repentina para nos avisar. Ele está acordado, feliz, andando pelos corredores e grato a Deus por sua vida. Já sorrimos juntos, sonhamos juntos e vimos as crianças tretarem [brigarem] pelo FaceTime. Nossos filhos, familiares, amigos, médicos e todos vocês tem tornado Rodrigo ainda mais forte. Obrigada! Continuem orando! Sairemos mais fortes com Cristo e em Cristo.