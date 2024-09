Luana Piovani desabafa e revela estar ansiosa para reencontrar os filhos

Luana Piovani relembrou no último sábado, dia 31, que era aniversário dos gêmeos, Bem e Liz, de nove anos de idade. Em seguida, a atriz desabafou através das redes sociais sobre a saudade dos filhos, que estão passando um período no Brasil com o pai, Pedro Scooby. Vale lembrar que o primogênito do ex-casal, Dom, de 12 anos de idade, mora no Rio de Janeiro com o surfista, enquanto a influenciadora reside em Portugal.

- Hoje é aniversário do Bem e da Liz, estão fazendo nove anos, vou encontrá-los amanhã, vamos para Noronha juntos. Estou morta de saudade. Tem dois meses e meio que eles estão no Brasil e tem cinco meses que não vejo o Dom.

Piovani também diz que a vida é dura e que está ansiosa para rever as crianças:

- A vida é dura, mas Deus é bom. Estou num misto de saudade, alegria e euforia e nostalgia... Quando falamos filhos, dá a sensação de ser algo pequeno, criança... Já estou com filho de 12 anos [de idade], gêmeos de nove [anos de idade]... Que coisa... Deus segue fazendo milagre, e a gente cagada.

No mesmo dia, a atriz embarcou no avião para vir até Recife, pois vai passar uns dias com os filhos em Fernando de Noronha, e ao chegar no hotel que se hospedou, foi surpreendida com o quarto decorado com fotos dos filhos e até um bolinho! Junto com isso, Luana também contou alguns perrengues que passou na hora do voo:

- O voo atrasou horrores porque tinha uma greve lá em Portugal, acabei chegando em Recife às 5h da manhã, então não dormi no hotel, vou encontrar as crianças, sabia que eles chegavam umas 7h30. Agora, estou indo encontrar os meus filhos e estou tão emocionada com isso que vai acontecer agora. Sempre fico no hotel pertinho do aeroporto, chego, durmo e vou cedinho encontrar as crianças. As meninas fizeram toda uma decoração no quarto, com fotinhos das crianças e bolo de rolo.

Ela finalizou agradecendo por ser acolhida e se derreteu pelo gesto:

- É tão bom quando você se sente acolhida quando está em um momento mais vulnerável. É muita emoção, muita saudade, muita alegria, mas dá um aperto no peito.