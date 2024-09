Graciele Lacerda sobre casamento surpresa em chá revelação: Não era a forma que eu queria

Abriu o jogo! Graciele Lacerda está curtindo uma nova fase de sua vida. Grávida de sua primeira filha, a pequena Clara, a empresária oficializou seu relacionamento com Zezé Di Camargo durante o chá revelação com uma surpresa do sertanejo.

Em suas redes sociais, Graciele abriu uma caixinha de perguntas e foi questionada sobre a maneira que o casamento aconteceu. Segundo ela, não foi do jeito que ela queria, mas se emocionou com a surpresa do amado.

Não era a forma que eu queria. Queria colocar um vestido lindo de noiva e sem barriga, mas do jeito que ele fez foi super emocionante e surpreendente, não tem como não gostar e amar, escreveu ela.

Em outro momento, ela revelou que já engordou dez quilos em 21 semanas de gestação. Ainda, ao falar sobre o parto, Graciele deixou claro que não tem preferência pelo método.