Sabrina Sato se derrete por Nicolas Prattes e destaca companheirismo: - Sou apaixonada

Cada vez mais juntinhos! Sabrina Sato deu uma entrevista ao portal LeoDias durante os ensaios do Carnaval 2025, que aconteceram na última sexta-feira, dia 30, no Rio de Janeiro. No entanto, só foi publicada no sábado, dia 31.

A atriz é Rainha de Bateria da Unidos de Vila Isabel e destacou o companheirismo do seu namorado, Nicolas Prattes, neste período. O ator já compareceu nos eventos neste ano, 2024, e segundo ela, pretende acompanhá-la mais uma vez:

- Somos muito companheiros. Ele já me acompanhou no Carnaval passado. E agora com certeza vai me acompanhar no próximo. É recente o nosso relacionamento, tem mais de seis meses, mas a gente convive muito bem, conversamos muito.

Ela finalizou contando o que espera para o Carnaval 2025 e se derreteu ao amado:

- O que vai ser esse Carnaval? Eu acho que eu me preparo o ano inteiro, já me preparado há tantos anos que não tem essa mais. Sou apaixonada pelo Carnaval, sou apaixonada pelo Nicolas, pela vida, pela minha filha, eu sou uma mulher que vive apaixonada.

E aí, está amando esse casal?