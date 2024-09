Manu Bahtidão sobre diagnóstico de depressão: - Estou me cuidando

Manu Bahtidão decidiu dar uma pausa na carreira após ser diagnosticada com depressão e síndrome do pânico. Na noite do último sábado, dia 31, a cantora foi uma das convidadas do Altas Horas, e falou sobre os cuidados com a saúde mental.

- Eu fui diagnosticada com depressão e síndrome do pânico recentemente. Eu dei uma pausa, mas uma mini pausa. Já era pra ter parado, porque eu já estava com alguns sintomas muito presentes. Chegou um momento que eu falei: não vou conseguir. Prefiro parar agora, me restabelecer, me cuidar.

Manu explicou que com o sucesso muitas coisas estão assustando.

- É um medo, uma insegurança, uma dor, uma angústia sem fim e sem motivo aparente. Eu estou em um momento muito feliz da minha carreira, um momento que eu sonhei muito. São vinte e quatro anos trabalhando e buscando isso, e às vezes quando chega o momento em que as coisas acontecem, a gente fica meio assustado, com muita coisa que vem junto. Com o sucesso vem o bônus, mas vem o ônus. Muita coisa tem me assustado, mas tenho muito mais a agradecer do que pra reclamar.

A cantora também revelou que já já está voltando à rotina:

- Estou me cuidando, me restabelecendo, e já estou voltando, daqui a uma semana, uma semana e um pouquinho. Essa é minha primeira aparição.

Após sua participação, Manu gravou um vídeo nas redes sociais para falar da dificuldade que sentiu em participar da atração de Serginho Groismann:

- Foi um programa muito difícil para mim, estou saindo da minha zona de conforto, foi um programa onde tive que passar por cima de muitas coisas dentro de mim, de muitos problemas, dessa crise do pânico, de ansiedade, para estar ali. Quero agradecer à produção do programa do Serginho [Groisman], ao Serginho pelo convite, pelo respeito cm tudo, foi muito importante para gente, para a nossa música. Foi lindo, foi sensacional.