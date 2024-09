Grávida, Jade Magalhães exibe barriguinha e deixa fãs eufóricos: Tá muito linda

Jade Magalhães movimentou as redes sociais após postar alguns registros exibindo a barriguinha de grávida. A influenciadora está esperando seu primeiro bebê com o cantor Luan Santana.

No feed do seu Instagram, Jade mostrou o look que escolheu para acompanhar o show do amado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nos cliques, ela apareceu com um luxuoso conjunto de cropped e calça preta.

Pronta pra Luan City Festival CG, escreveu.

Claro que nos comentários, Jade foi super elogiada pelos fãs:

Até que enfim mostrou mais a barriguinha. Oi neném, escreveu uma.

Essa barriguinha me ganha, se derreteu uma segunda.

Tá muito linda com essa barriguinha, elogiou uma terceira seguidora.