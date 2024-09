Chelsea cede empate ao Crystal Palace e continua sem vencer em casa

O Chelsea continua sem vencer no Stamford Bridge na atual edição do Campeonato Inglês. Neste domingo, cedeu o empate por 1 a 1 com o Crystal Palace, pela 3ª rodada. Na estreia como mandante, já havia perdido para o Manchester City por 2 a 0.

O novo tropeço fez o Chelsea despencar na tabela e ficar longe nas primeiras posições, com quatro pontos. O Crystal Palace, por outro lado, somou o seu primeiro ponto, já que havia perdido para Brentford (2 a 1) e West Ham (2 a 0).

O Chelsea foi superior em um primeiro tempo faltoso e com três cartões amarelos. O time da casa criou as melhores oportunidades de gol, principalmente pelo lado esquerdo com o apoio de Cucurella, mas conseguiu aproveitar uma única vez. Aos 24 minutos, em bela jogada de contra-ataque, Madueke acionou Palmer, que rolou para Nicolas Jackson marcar.

O próprio Mandueke e o atacante Pedro Neto tiveram chances de ampliar, mas Henderson apareceu para fazer grandes defesas e impedir que o Crystal Palace fosse para o intervalo com uma desvantagem ainda maior. O time visitante se apoiou em tentativas esporádicas de Mateta, mas sem sucesso.

O início do segundo tempo foi eletrizante. Palmer, em cobrança de falta venenosa, viu Henderson fazer uma grande defesa. Colwill e Wesley Fofana também tentaram, mas não conseguiram passar pela forte marcação do Crystal Palace, que respondeu. Aos oito, Doucouré arriscou, a bola desviou e sobrou para Eze. Ele bateu colocado e deixou tudo igual com um belo gol.

O Chelsea volta a campo no dia 14 de setembro, sábado, às 16h, para enfrentar o Bournemouth, no Vitality Stadium. No mesmo dia, às 11h, o Crystal Palace recebe o Leicester, no Selhurst Park.

VITÓRIA DO NEWCASTLE

Ainda neste domingo, com Joelinton e Bruno Guimarães entre os titulares, o Newcastle derrotou o Tottenham por 2 a 1, no St. JamesPark. Barnes e Isak fizeram os gols do time da casa. Burn, contra, descontou.

Invicto, o Newcastle chegou aos sete pontos, assim como Brighton e Arsenal. Já o Tottenham conseguiu a sua primeira derrota na competição e ficou estacionado com quatro.