Ataque a tiros deixa quatro mortos e cinco feridos na zona norte do Rio

Nove pessoas foram baleadas em um tiroteio em um bar , na zona norte do Rio, na madrugada deste sábado, 31. Quatro delas morreram, duas continuam internadas e três já foram liberadas.

De acordo com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, as vítimas são Denis da Silva Ventura, de 24 anos; Thiago de Mello Araújo, de 24 anos; Alisson Henrique da Silva Lucena, de 41; e um dos donos do bar, o Wisqueria DG Mix, Lucas Sousa de Sá, de 28 anos.

Em nota, a PM informou que as quatro vítimas chegaram ao hospital já sem vida por conta dos ferimentos. Depois, foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) do Rio de Janeiro.

A motivação do crime ainda está sendo investigada pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Além das quatro mortes, Ryan da Silva Mascarenhas está internado em estado é estável, enquanto Erick Patrick Pereira da Silva está internado em estado grave, com ferimentos na perna esquerda e abdômen.

Ana Carolina Santoro, Tatiana Silvestre Filho e Luis Cláudio dos Santos receberam alta hospitalar ainda na manhã deste sábado, 31.

A Polícia Militar informa que equipes intensificaram o policiamento na região por conta de uma possível disputa entre grupos criminosos da Comunidade da Congonha, local do tiroteio.