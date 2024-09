Giuliano nega movimento do elenco contra Carille no Santos

As vaias dos torcedores sobre o técnico Fábio Carille após o empate por 2 a 2 com a Ponte Preta, na Vila Belmiro, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e os boatos de que os jogadores estariam insatisfeitos com o treinador geraram incômodo no elenco do Santos. O meia Giuliano, um dos líderes da equipe, negou que os jogadores estariam insatisfeitos com o comandante e mostrou confiança na continuidade do trabalho.

"Não sei de onde surgiu que o time está incomodado com Carille ou vestiário. Ele passou exatamente o que aconteceria no jogo. Fizemos cruzamentos pelos lados. É fácil colocar a culpa no treinador. Nós assumimos a responsabilidade, e o treinador tem a confiança. Espero ter o torcedor ao lado e que entenda isso", afirmou o meia.

Apesar de o Santos estar vivendo uma sequência negativa de quatro tropeços consecutivos, sendo uma derrota e três empates, Giuliano afirmou que o time tem tudo para voltar a jogar um futebol vistoso, o mesmo que colocou a equipe na liderança da Série B em várias oportunidades durante a competição.

"O que me faz acreditar no trabalho é que no primeiro tempo performamos, e no primeiro turno demos resposta positiva. Minha confiança nos meus companheiros é plena. Já fizemos uma vez e vamos ter que fazer de novo", disse.

O Santos tem a chance de buscar a reabilitação na temporada neste sábado, às 17h, quando enfrenta o Brusque, na Arena Joinville. O time catarinense faz campanha irregular e está na zona de rebaixamento.

"Incomoda muito não vencer porque somos fortes na Vila. Nossa força está em casa. Quando isso não acontece, frustra o torcedor. O que podemos fazer é trabalhar, reverter, buscar pontos fora. Cabe a nós assumirmos responsabilidade e fazermos mais e melhor", finalizou.