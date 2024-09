Azulão é eliminado da Copa Paulista-2024

Depois de perder o jogo de ida por 2 a 1, o São Caetano voltou a ser derrotado pelo Capivariano, agora em casa, ontem, no Estádio Anacleto Campanella, por 1 a 0, gol de Vinícius Popó. Com isso, o time de Capivari avança para as quartas de final da Copa Paulista. O campeão da Copa Paulista escolhe entre disputar a Copa do Brasil ou a Série D do Brasileiro de 2025.