Eduardo Leite faz alarde sobre agenda com ministro,mas Márcio França falta

Eduardo Leite (PSB), vereador e candidato a prefeito de Santo André, alardeou por meio de suas redes sociais e convocou apoiadores para agenda de campanha na manhã de ontem na região central com a presença do ministro do Empreendedorismo, Márcio França (PSB), e do deputado estadual e liderança pessebista Caio França.

Porém, a dupla, formada por pai e filho, deixou o prefeiturável andreense na mão ao não comparecer para caminhada no calçadão da Rua Oliveira Lima, principal corredor comercial da cidade.

O desprestígio, segundo pessoas pessoas próximas do núcleo duro da campanha de Eduardo Leite, se deve ao fato de conflitos no campo da esquerda com gerência direta do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tem incentivado seus ministros a compareceram em agendas nas quais PT e Psol estejam disputando a majoritária e tiraram os pés em atos dos pessebistas. No território andreense, por exemplo, há Bete Siraque (PT), ex-vereadora e e professora, que tem ao seu lado na chapa como candidato a vice, o engenheiro e educador Bruno Daniel (Psol). A dupla, concorrente de Eduardo Leite no mesmo espectro político, recebeu na sesta-feira à noite, com mais de três horas de atraso, três ministros em lançamento da campanha: Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Luiz Marinho (Trabalho) e Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário).

No mesmo horário da agenda de Leite em Santo André, segundo apurou o Diário, França estava no Interior de São Paulo em ato de campanha de um candidato em São Carlos. Caio, filho do ministro e deputado, estava na Baixada Santista, também em apoio a candidatos na cidade de São Vicente.

A assessoria de imprensa de Eduardo Leite foi procurada para que ele pudesse se manifestar, mas até o fechamento desta edição não se pronunciou..