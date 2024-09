Charge - 01 de setembro

Candidatos às prefeituras das sete cidades do Grande ABC declararam ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que poderão investir até R$ 108,7 milhões nas campanhas do primeiro turno. O montante, apurado em reportagem publicada nesta edição do Diário, refere-se à soma dos tetos de gastos. O valor exorbitante exige cautela dos eleitores, que precisam redobrar a atenção para não serem iludidos pelas estratégias de marketing dos políticos. Embora o uso de recursos financeiros seja parte do processo, é imperativo que o cidadão não se deixe seduzir por discursos ensaiados, imagens cuidadosamente produzidas ou promessas grandiosas que, muitas vezes, não se sustentam na realidade.

O voto deve ser fruto de avaliação criteriosa das propostas, e não do poder de convencimento das campanhas milionárias. Para se proteger dos estratagemas, os eleitores precisam adotar postura ativa e crítica. Uma das formas mais eficazes de discernir o que é genuíno nas promessas dos candidatos é comparar o que dizem com o que já realizaram em gestões passadas, ou mesmo analisar a viabilidade das suas propostas à luz do orçamento municipal e das necessidades reais da cidade.

Além disso, é fundamental buscar informações em fontes diversificadas e independentes, indo além dos materiais publicitários oficiais e explorando debates, entrevistas e análises feitas por especialistas.

Ler jornais sérios e comprometidos a registrar os fatos com exatidão, como o Diário, também auxilia na tarefa. Por fim, a consciência de que as campanhas políticas são projetadas para persuadir, muitas vezes apelando para o emocional em detrimento do racional, deve guiar a escolha do eleitor. É preciso resistir à tentação de decidir o voto apenas pela empatia ou pelo impacto visual das propagandas, focando sempre nas propostas que demonstram coerência e compromisso com o desenvolvimento da cidade. Dessa forma, o cidadão pode fazer escolha que realmente reflita seus interesses e necessidades, protegendo-se dos artifícios de marketing que buscam manipular sua decisão.