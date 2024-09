Com Hugo no gol, Timão recebe Flamengo em decisão

A cada resultado ruim no Campeonato Brasileiro, o risco de rebaixamento fica mais real para o Corinthians. E hoje, às 16h, na Neo Química Arena, o Alvinegro tem um desafio complicado pela frente diante do badalado Flamengo.

Na 18ª posição, com 22 pontos, o Timão não vence na competição há cinco rodadas. Por outro lado, o Rubro-Negro está na caça ao título, em quarto lugar, com 48 pontos.

Uma das esperanças do Corinthians para sair com o resultado positivo é o goleiro Hugo Souza. O atleta, que pertence ao Flamengo, está no Timão por empréstimo, e não poderia enfrentar o ex-clube, porém, o Alvinegro pagou uma multa de R$ 500 mil pela liberação para a partida.