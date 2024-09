Tigre dá início à trajetória na 2ª fase da Série C

O São Bernardo FC vai iniciar hoje à noite a trajetória no quadrangular da segunda fase da Série C do Brasileiro. A estreia será contra o Volta Redonda, às 18h30, no Rio de Janeiro.

Pela fase de classificação, as equipes tiveram campanhas similares. O Tigre acabou na quarta colocação, com 35 pontos, enquanto os cariocas somaram apenas um ponto a menos, na quinta posição.

De acordo com o atacante Kayke, para se dar bem na segunda fase, o elenco precisa manter a estratégia. “Temos um time consistente. Estou muito confiante, não só naquilo que eu posso fazer contribuir, mas com o time todo”, afirma. O jogador é vice-artilheiro do torneio, com nove gols.

E três dos gols de Kayke saíram justamente contra o Volta Redonda. Na primeira fase, o São Bernardo venceu o time carioca por 3 a 1, de virada, também no Rio.

Apesar da vitória no último encontro, o atacante não vê vantagem clara neste momento do campeonato. “Nada muda. O que aconteceu serve como parâmetro, mas agora é uma fase decisiva, na qual todos começam com zero ponto”, disse.

O Tigre terá as voltas de Arthur Henrique e Romisson, que cumpriram suspensão na última rodada.