Acidente de moto dá impulso para a criação de lojas de produtos médicos

Um acidente em 2008, quando uma motocicleta bateu na traseira de um ônibus no Centro de São Bernardo, foi o impulso para o surgimento de um negócio. Rodrigo Mattos, que pilotava a moto, se feriu gravemente, passou por várias cirurgias e quase teve a perna direita amputada.

A dificuldade em ter acesso a uma cadeira de rodas e a outros equipamentos ortopédicos despertou nele a ideia de empreender na área. Foi assim que, em 2016, surgiu a Santa Muleta, que comercializa e aluga produtos do tipo. Hoje são duas lojas próprias na região (São Bernardo e São Caetano), além de quatro franquias, com faturamento de R$ 1,2 milhão em 2023 e a previsão de R$ 2,5 milhões para 2024.

“O acidente foi bem complicado. Tive várias internações. Foram 12 cirurgias. Eu trabalhava numa empresa, era analista de processo, e fiquei afastado por cinco anos. Foi um período bem desafiador, fazendo muita fisioterapia e andando muito de muleta”, relata Mattos, hoje com 37 anos. “Entrei nesse mercado primeiramente como paciente. Então eu, que sempre tive o sonho de empreender, comecei a enxergar esse mercado e achei interessante”, completa.

O empreendedor entrou na área de saúde por meio de sociedade em um estúdio de pilates, mas acabou atraído pelo setor de varejo de produtos médicos. Abriu a primeira loja em São Bernardo, avançou para São Caetano e, desde 2022, entrou no ramo das franquias, que trabalham com um modelo de negócio no qual o franqueado pode oferecer o aluguel dos produtos em formato de assinatura, chamado home based, ou a montagem de uma loja física.

“Um modelo que permite trabalhar de casa apenas com um aplicativo de celular que faz o gerenciamento das locações, contratos e fretes, e o cliente pode alugar o equipamento diretamente pelo WhatsApp. São fornecidos itens como cadeiras de roda e banho, muletas, andadores, bancos para banho, colete, cama hospitalar, entre outros. O cliente usa o tempo que precisar e as cobranças são automáticas”, explica Rodrigo.

Já na loja física, além dos equipamentos disponíveis para locação, o franqueado tem cerca de 3.000 produtos, como itens descartáveis para profissionais de saúde (EPIs, seringas, agulhas, sondas, curativos); acessórios ortopédicos (joelheiras, talas, imobilizadores); estetoscópio; aparelhos de pressão; termômetros; colchão pneumático; almofadas de assento e encosto, entre outros.

O investimento inicial para atuar no modelo home based parte de R$ 19 mil. Já uma loja física demanda área entre 50m² e 70m² e requer cerca de R$ 120 mil.