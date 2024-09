Ribeirão Pires avança na obra de construção do viaduto estaiado

Com obras em ritmo acelerado, a Prefeitura de Ribeirão Pires avança na construção do viaduto estaiado, maior obra viária da cidade e que vai ligar o Centro ao Centro Alto do município. No local da construção, é possível perceber que o empreendimento viário já vem tomando forma.

Até o fim da ultima semana, as vigas de sustentação do viaduto, a instalação dos cabos de proteção e ferragem, assim como guias e sarjetas haviam sido finalizados e receberam duas camadas de asfalto. Profissionais atuam durante todo o dia na fabricação das armações e nas estacas que vão receber o concreto que dará formas ao viário.

O investimento total para o viaduto estaiado é de R$ 55,8 milhões. Deste montante, R$ 40 milhões são do governo do Estado de São Paulo, enquanto a municipalidade vai arcar com R$ 15,8 milhões. A obra estará suspensa a uma altura de 15 metros e passará sobre a Linha 10 – Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). O viário contará com quatro pistas, duas para cada sentido, além de passeio público.

A obra prevê que o viaduto conecte as avenidas Santo André e Humberto de Campos com as avenidas Capitão José Gallo e Prefeito Valdírio Prisco, com extensão aproximada de 2.700 metros. A obra ainda prevê outros itens como as adequações nas vias, muros de contenção e ciclovia.

De acordo com a Prefeitura, a construção do viaduto estaiado atende pedido de moradores da cidade, que precisavam de uma ligação direta entre o Centro e o Centro Alto do município. Toda a obra está sob responsabilidade da Versátil Engenharia. O prazo para conclusão é de 36 meses, contando a partir do dia em que se iniciaram as intervenções – 28 de outubro de 2023.

“O cronograma da obra está sendo seguido. Os profissionais atuam em diversas frentes para dar celeridade na construção do viaduto. Quem passa pelo local, já começa a perceber que o empreendimento está tomando forma, com o traçado dos acessos, com a colocação de guias e sarjetas”, declarou o secretário de Obras de Ribeirão Pires, Sergio Poloni.

Uma equipe específica da Secretaria de Obras realiza vistorias permanentes no empreendimento. A ideia é acompanhar cada avanço realizado na obra e entender quais serão as próximas etapas a serem encaradas pelos trabalhadores e engenheiros que atuam na construção.

Desde o início da obra, o ritmo de trabalho segue constante. Logo nos primeiros meses, operários passaram a fazer as 28 vigas que sustentarão o viaduto estaiado. São 14 com 26 metros e 14 com 30 metros de altura, que pesam, aproximadamente, 90 toneladas cada. Além disso, os trabalhadores também fizeram muros de arrimo no morro Santo Antônio, com finalidade de fixar o solo do local e evitar deslizamentos.