FLIRP 2024 segue com programação neste domingo

Apaixonados por livros e pela diversidade de expressões da arte tomaram o Paço de Ribeirão Pires neste sábado (31), primeiro dia da FLIRP 2024, a Feira Literária de Ribeirão Pires. O evento, que vem se consolidando regionalmente como uma celebração à cultura, homenageia o imortal da literatura e do teatro Ariano Suassuna.

“As feiras literárias dão oportunidade para que a cidade e seus moradores conheçam e tenham contato com a cultura e a literatura. É por meio destas feiras que podemos conhecer de perto algum escritor e alguma obra que está lançando. A coisa mais importante para o escritor é que ele seja lido, então eventos assim mantêm a cultura e a literatura sempre vivas”, disse o escritor e curador da FLIRP, Ricardo Ramos Filho.

Abraçando escritores locais, a feira se propõe a promover o encontro entre leitores, pensadores e grandes nomes do cenário cultural brasileiro. Durante este sábado, três novos títulos foram lançados: “A Princesa Água”, da escritora Vanessa Leite; “As Marés do meu Ser”, escrito por Enrico Pietro; e a obra do coletivo Manda@Letra, ‘Pitadas do Cotidiano’. Pela segunda vez na FLIRP, a escritora ribeirão-pirense Valéria Aveiro apresentou a obra, um livro jogo que reúne 100 mini contos com até 280 caracteres com os mais diversos temas, desde os picantes até o dia-a-dia.

“Com incentivo da Lei Paulo Gustavo conseguimos transformar nosso trabalho realizado em 2021 em realidade, impresso. Em contrapartida, fizemos um podcast, uma blitz literária, por exemplo. Estamos devolvendo o incentivo à cultura que nos foi dado através da lei em outras formas para a sociedade”, comentou.

Angela Pedroso, moradora do bairro Santa Rosa, aproveitou a FLIRP ao lado da filha Flavia Pedroso Santos, 9 anos, e se divertindo na Oficina de Xilogravura promovida pelo SESC. “Ela [Flavinha] se apresentou com os amigos, alunos da Escola Municipal Carlos Rohm, logo na abertura. Ela ama cantar, ler, contar histórias, tudo que mexe com a imaginação”, comentou a mãe. O Espaço SESC desenvolveu, ainda, nas dependências do Paço Municipal, oficina de literatura e cordel com a Cia Liquidificador.

Nas mesas literárias, mais do que debater sobre a vida e obra de Ariano Suassuna, convidados abordaram sobre o Universo Feminino do homenageado (com Stella Maris Rezende e Beatriz Santana) e o teatro de Suassuna (com Valdeck de Garanhuns).

A Secretaria de Educação da cidade apresentou trabalhos desenvolvidos na rede municipal por estudantes e educadores. Profissionais e alunos da EMARP (Escola de Artes da cidade) também integraram a programação cultural da FLIRP, ao lado de alunos de escolas particulares, estaduais e artistas de Ribeirão Pires. Espaço Sustentável também foi atração do evento.

A Feira Literária de Ribeirão Pires segue neste domingo, das 10h às 19h, no Paço Municipal (Rua Miguel Prisco, 288 – Centro). A entrada é solidária, com a doação voluntária de 1kg de alimento não perecível ou 1kg de ração pet.

Confira a programação deste domingo, 1º de setembro, na FLIRP:

Mesas Literárias

11h - A importância das bibliotecas na literatura brasileira

Pierre Ruprechet

Valéria Valls

13h – A questão indígena na literatura brasileira

Cacica Jaqueline Haywã

Trudruá Dorrico

Mediação: Tatiane Ribeiro

15h – Música Armorial

Antônio Nóbrega

Mediação: Ricardo Ramos Filho

17h – O humor de Ariano como expressão de inteligência

José Roberto Torero

Marcus Aurelius Pimenta

Lançamentos no Atelier do Café

15h às 16h30 – Entrelinhas da Minha Alma

Autora – Larissa Pedro