Haaland marca três vezes e comanda vitória do Manchester City sobre o West Ham no Inglês

Contando com um Haaland inspirado, o Manchester City derrotou o West Ham por 3 a 1, fora de casa, e manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Inglês. O atacante norueguês anotou os três gols da partida que manteve a equipe do técnico Pep Guardiola na liderança da competição. Em apenas três partidas, Haaland já soma sete gols.

Em casa, o West Ham iniciou a partida pressionando os visitantes e, logo aos 2 minutos, Bowen exigiu boa defesa de Ederson. Aos poucos, porém, o City tomou o controle da partida. Aos 10 minutos, Bernardo Silva aproveitou falha de Lucas Paquetá, roubou-lhe a bola e acionou Haaland, que escolheu o canto para abrir o placar.

Melhor tecnicamente, o conjunto de Manchester continuou pressionando e quase ampliou em duas finalizações de De Bruyne, uma delas explodindo na trave de Aréola. Quando parecia que o City aumentaria sua vantagem, aos 18 minutos, Bowen cruzou na área da direita e a bola bateu no joelho esquerdo de Rúben Dias, que marcou contra, igualando o placar.

O time comandado por Pep Guardiola tomou a dianteira ainda na etapa inicial. Aos 29 minutos, Haaland recebeu o passe de Rico Lewis e chutou no ângulo de Aréola para deixar o Manchester City em vantagem. Rico Lewis e De Bruyne tiveram chances de anotar o terceiro da equipe, mas não obtiveram sucesso.

Na volta do intervalo, os visitantes tentavam manter o domínio, até que, aos 6 minutos, o West Ham quase empatou. Kudus tabelou com Bowen e acertou a trave, assustando Ederson. A partir daí, os anfitriões passaram a controlar a bola e chegar com mais perigo ao gol. Aos 33 minutos, Soucek errou a finalização e perdeu a chance de igualar.

A entrada do brasileiro Matheus Nunes no lugar de Grealish melhorou o meio de campo e deu novo ânimo ao Manchester City. Aos 37 minutos, ele passou por dois adversários e tocou na medida para Haaland encobrir o goleiro Fabianski, que havia substituído Aréola: 3 a 1.

Nos acréscimos, Fabianski impediu Halland de marcar seu quarto gol no jogo, após passe de Gündogan, e, na sequência, Ederson salvou o City ao espalmar um tiro colocado de Summerville.

Outros cinco jogos movimentaram o Campeonato Inglês neste sábado: diante de sua torcida, o Brentford derrotou o Southampton por 3 a 1, enquanto o Everton foi surpreendido em casa pelo Bournemouth por 3 a 2. Já o Aston Villa visitou o Leicester e venceu por 2 a 1. Nottingham Forest e Wolverhampton empataram por 1 a 1, mesmo placar do encontro entre Ipswich e Fulham.