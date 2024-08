Ticiane e Helô Pinheiro se derretem por Rafa Justus após festa de 15 anos de idade: Foi lindo

Mãe e avó orgulhosas! Ticiane Pinheiro, mãe de Rafaella Justus, postou um vídeo homenageando a data especial para a filha, a aguardada festa de 15 anos de idade, que aconteceu na última sexta-feira, dia 30, e se derreteu pela adolescente na legenda. Além dela, Helô Pinheiro, sua avó, também escreveu um recadinho para neta.

Ticiane postou uma gravação emocionante, que conta com vários pedaços da decoração, dos bastidores e também cenas da família tirando fotos. No áudio, a esposa de Cesar Tralli narra emocionada:

- Bom, estou aqui me arrumando na expectativa dessa festa linda, ansiosa, bem ansiosa, espero que saia do jeitinho que a Rafa sempre sonhou. Eu acho que a mãe só é feliz quando a filha está feliz. Então a gente se doou muito para que essa festa fosse perfeita e para que ela realizasse o sonho dela de fazer uma festa linda, feliz, com os amigos, com a família. E eu torno essa ansiedade para que chegue logo esse momento e para que ela fique muito realizada e dê tudo certo.

A mãe coruja também escreveu na legenda uma mensagem para filha:

Foi lindo. Foi mágico. Inesquecível! Foi do jeitinho que ela merece! Uma mãe é feliz, quando os filhos estão felizes! Sou a mãe mais realizada do mundo!

A avó postou uma foto na festa e escreveu para a neta na legenda:

Um dia tão iluminado quanto a debutante, minha neta Rafa Justus, que inspira tanta gente!