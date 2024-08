Lauana Prado lamenta morte de fã após briga e tiroteio durante show: - Episódio lamentável

Lauana Prado estava se apresentando em um show em Marília, no interior de São Paulo, quando foi surpreendida por uma briga no meio do público e disparos de arma de fogo. A cantora rapidamente deixou o palco quando a insegurança foi detectada, mas ficou bastante preocupada com seus fãs que estavam na plateia.

Neste sábado, dia 31, no entanto, a artista decidiu usar o Instagram para se pronunciar sobre o assunto, principalmente depois que uma morte foi confirmada.

- A gente teve um episódio lamentável aqui em Marília, como todos os noticiários estão divulgando, e eu fiz questão de vir aqui falar pessoalmente sobre o assunto, começou.

Lauana diz que toda a equipe foi pega de surpresa com o homem que estava portando uma arma de fogo e começou a disparar contra outras pessoas que estavam ali apenas para curtir a apresentação da sertaneja.

- No meio do show, tudo estava acontecendo bem, ocorrendo tudo bem, e a gente foi surpreendido por uma pessoa portando uma arma de fogo e, infelizmente, atingiu um indivíduo, matou uma e feriu outra. Enfim, coisas que a gente não compactua. A gente sai de casa com a intenção de levar alegria, levar diversão e infelizmente fomos surpreendidos por isso.

No fim de seu relato, Prado afirma que está tudo bem com ela e com sua equipe, mas lamenta a morte do fã.

- Está tudo bem comigo e com a minha equipe. Mas, infelizmente, aconteceu isso, o que é muito triste.