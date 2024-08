Ticiane Pinheiro se acaba de dançar na festa de 15 anos de idade da filha e deixa Cesar Tralli babando

A festa de 15 anos de idade da Rafa Justus foi um momento aguardado por diversos internautas e claro que rendeu vários momentos inusitados da família Justus! Sua mãe, Ticiane Pinheiro, por exemplo, caiu na pista e se acabou de dançar na festa - e deixou o marido, Cesar Tralli, babando!

A influenciadora subiu no palco, desceu até o chão, fez quadradinho e até passinhos! Nos vídeos compartilhados por Kiki Pinheiro, Ticiane apareceu super empolgada com o aniversário da filha, que aconteceu na última sexta-feira, dia 30, e não perdeu a chance de rebolar com a Rafa também!

Tralli teve um momento de marido mega apaixonado e ficou aplaudindo a esposa enquanto ela curtia a música! O jornalista também ficou com um baita sorrisão olhando ela dançar, fã número um!

Qual foi o seu momento favorito da Ticiane na festa?