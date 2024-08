Com um a menos, Borussia Dortmund segura empate com Werder Bremen

O Borussia Dortmund precisou se superar para segurar o empate sem gols diante do Werder Bremen neste sábado, no Weserstadion, pela 2ª rodada do Campeonato Alemão. Com um jogador a menos, já que Schlotterbeck foi expulso aos 28 minutos do segundo tempo, a equipe do técnico Nuri Sahn contou com uma forte marcação para conquistar um ponto fora de casa.

Com o empate, o Dortmund chega a quatro pontos. Na primeira rodada, venceu o Eintracht Frankfurt por 2 a 0. O Werder Bremen, por sua vez, somou o seu segundo tropeço na competição e continua sem vencer. Na estreia, ficou no 2 a 2 com o Augsburg, fora de casa.

O Dortmund foi superior no primeiro tempo, teve 62% de posse de bola, mas não conseguiu concluir a gol, esbarrando na boa defesa do Werder Bremen. Com isso, a etapa inicial terminou sem nenhuma chance real de gol na partida.

No segundo tempo, o Dortmund voltou melhor e conseguiu criar algumas oportunidades. Aos 14, Adeyemi arriscou da entrada da área e viu o goleiro Michael Zetterer fazer uma grande defesa. O goleiro fez um milagre, logo na sequência, ao segurar a cabeçada de Schlotterbeck.

E foi por causa de Schlotterbeck que tudo mudou. Ele fez falta boba, aos 28, recebeu o segundo amarelo e consequentemente o vermelho. Com um a menos, o Dortmund deu a bola para Werder Bremen, que até pressionou, mas também não conseguiu tirar o zero do marcador.

RODADA DA REABILITAÇÃO

Mais quatro jogos foram realizados neste sábado, com uma curiosidade: todos os times que estrearam com derrota, venceram. O Borussia Mönchengladbach visitou o Bochum e venceu por 2 a 0. Já o Eintracht Frankfurt contou com o fator casa para superar o Hoffenheim por 3 a 1.

Destaque também para o Wolfsburg, que visitou o Holstein Kiel e venceu por 2 a 0. Já Stuttgart e Mainz protagonizaram uma das melhores partidas da rodada no empate por 3 a 3, na MHPArena. O time da casa chegou a estar à frente no placar em duas oportunidades, mas acabou levando o gol de empate aos 49 minutos, marcado por Leitsch, zagueiro, de 26 anos, com passagens pelas categorias de base da seleção alemã.