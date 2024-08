Organizadora mostra detalhes da decoração da festa de Rafa Justus: Falei que era cinematográfico

Foi um verdadeiro sonho! Rafa Justus celebrou os seus 15 anos de idade na última sexta-feira, dia 30, em um hotel luxuoso na cidade de São Paulo, na região do Morumbi.

Andrea Guimarães foi a responsável por organizar a festa e deixar tudo do jeito que Rafa Justus sonhou. Através de suas redes sociais, a professional postou um vídeo mostrando a decoração do local. Animada e satisfeita com o resultado, ela contou que nunca havia realizado um projeto com aquela proporção.

- A festa ficou pronta e olha o escândalo. Quando eu falei para vocês, eu estou ofegante, que era cinematográfico [...] eu nunca fiz essa proporção inteira de aéreo. Olha isso, está sensacional, disse mostrando o local todo decorado.