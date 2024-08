Gilberto Gil divulga vídeo tocando violão para Preta Gil

Gilberto Gil compartilhou um vídeo, na manhã deste sábado, 31, tocando violão para sua filha, Preta Gil. A cantora de 50 anos comunicou recentemente ter recebido novo diagnóstico durante a retomada de seu tratamento oncológico - o câncer foi detectado em dois linfonodos, no peritônio (com uma metástase) e no ureter (com um nódulo).

Na publicação feita no perfil do artista de 82 anos, Gil aparece sentado na ponta de uma cama, tocando violão e assobiando. Já Preta, em outro canto do quarto, descansa em uma poltrona enquanto registra o pai com o celular.

"A música sempre foi um refúgio e, com ela, Gil segue fortalecendo a corrente de amor e força para Preta Gil. O tempo é rei e a fé não costuma 'faiá'", diz a legenda do post, feito em conjunto com Flora Gil, mulher do músico.

Gil tem sido importante durante o tratamento de Preta. Em participação no programa Conversa com Bial na última terça, 27, o apresentador da TV Globo leu um trecho da autobiografia da artista, Preta Gil: Os Primeiros 50, em que ela relembra uma conversa por vídeo que teve com Gil enquanto estava na UTI.

O cantor disse: "Filha, a natureza é sabia. Somos parte dela. Voltamos pra ela. Isso faz parte da vida". Preta Gil riu e relembra outro trecho da fala do pai: "Se tiver muito difícil pra você, e se for sua hora, aceite".

O programa foi gravado antes da nova internação da cantora. "Eu estou uma outra Preta em 2024. Cheia de vontade de viver, com muita energia, com muito amor", disse a artista, após revelar o novo diagnóstico.