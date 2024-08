Emocionante! Em tratamento contra câncer, Fabiana Justus aparece de surpresa na festa da irmã

Foi emocionante demais! Em tratamento contra leucemia, Fabiana Justus preparou uma grande surpresa para sua irmã Rafa Justus, que comemorou os seus 15 anos de idade na noite da última sexta-feira, dia 30.

Após dizer que não conseguiria marcar presença na celebração, a empresária e influenciadora gravou um vídeo para ser transmitido na festa. Na gravação, Fabiana falou do amor que sente pela aniversariante e lamentou o fato de não conseguir marcar presença fisicamente. Mas o que Rafa não esperava, é que a irmã iria aparecer.

Com um look preto e máscara, Fabiana foi recebida com muita emoção pela irmã, que a abraçou e chorou muito.

Nas redes sociais, Sacha Chryzman, mãe de Fabiana, se emocionou com o momento e fez uma postagem com a filha:

A felicidade de uma mãe estampada no meu rosto, vendo minha filha Fabiana Justus lindíssima, participar da festa de 15 anos da irmã Rafa Pinheiro, curtindo cada momento, sabendo que a vida está voltando ao normal Filha você é o meu sol.