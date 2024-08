Lewis Hamilton lidera 3º treino livre do GP da Itália de F-1

Após liderar o TL2, Lewis Hamilton voltou a mostrar todo o potencial da Mercedes ao cravar o melhor tempo do terceiro treino livre do Grande Prêmio da Itália (1min20s117), neste domingo. O heptacampeão de Fórmula 1, liderou com dobradinha da escuderia, já que George Russell foi o segundo mais rápido (apenas 0s093 de desvantagem). Em terceiro ficou Charles Leclerc, da Ferrari.

A Mercedes ditou o ritmo do treino nos dez minutos finais, quando as equipes fizeram uso dos pneus macios. Hamilton assumiu a ponta e não saiu mais, mostrando uma grande evolução do último GP, o da Holanda, onde não conseguiu fazer frente aos seus principais adversários.

Fortes candidatos a vencerem em Monza, os pilotos da McLaren fizeram o quarto e quinto melhores tempos. Desta vez, Oscar Piastri ficou à frente de Lando Norris, vencedor na Holanda. Max Verstappen foi apenas o sexto. Seu companheiro de equipe, Sérgio Pérez, foi ainda pior e terminou no 17º lugar.

O estreante Franco Colapinto mostrou um bom ritmo com sua Williams e conseguiu ficar entre os dez primeiros, mais precisamente no nono lugar, atrás também de Carlos Sainz, da Ferrari, e de seu companheiro de equipe, Alexander Albon. O top-10 foi completado por Nico Hulkenberg, da Haas.

Os pilotos se preparam agora para a classificação para o GP da Itália, que acontecerá neste sábado, às 11h. A briga promete ser intensa entre os pilotos da Red Bull, Mercedes e McLaren.

Confira o resultado final do 3º treino livre do GP da Itália:

1º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min20s117

2º George Russell (ING/Mercedes),- 1min20s210

3º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min20s226

4º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min20s252

5º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min20s262

6º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min20s368

7º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min20s463

8º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min20s596

9º - Franco Colapinto (ARG/Williams), 1min20s905

10º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min20s943

11º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min20s968

12º - Daniel Ricciardo (AUS/RB), 1min21s077

13º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min21s141

14º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min21s155

15º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min21s157

16º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min121s208

17º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min21s287

18º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min21s357

19º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min21s430

20º - Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min22s035