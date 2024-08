Rodrigão: médico atualiza estado de saúde de ex-BBB

O ex-BBB Rodrigão passou uma cirurgia e já teve alta do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do hospital onde está internado nos Estados Unidos, afirmou o médico Antonio Viana Neto, amigo do influenciador que está acompanhando o quadro clínico de perto.

Em vídeo compartilhado na noite dessa sexta-feira, 30, pelo médico e por Adriana Sant'Anna, mulher de Rodrigão, Viana Neto deu mais detalhes sobre a situação: "O Rodrigo apresentou uma hemorragia dentro da barriga, proveniente da glândula adrenal. Foram realizados alguns exames de imagem, e foi identificado um tumor nessa glândula."

"Esse tumor sangrou, então foi preciso realizar um procedimento chamado embolização. Esse procedimento foi extremamente bem sucedido. O Rodrigo precisou continuar internado para realizar o procedimento definitivo, que é a cirurgia", completou o médico.

Segundo ele, a cirurgia foi "um sucesso" e Rodrigão recebeu alta do CTI antes do esperado pelos médicos - o comum seria uma espera de 48 horas, mas ele foi liberado em apenas 12. Na legenda do vídeo, Adriana diz que o marido está "está acordado, feliz, andando pelos corredores e grato a Deus por sua vida."

Rodrigão foi internado às pressas nos Estados Unidos, onde vive com Adriana, em 23 de agosto. Ele sofreu um sangramento abdominal em decorrência de uma lesão na glândula suprarrenal.

No vídeo, Viana Neto ainda falou sobre questões genéticas ligadas ao problema do ex-BBB. "Qualquer ser humano estaria suscetível a apresentar uma lesão como essa. A grande vantagem é que, como o Rodrigo tem esses hábitos saudáveis de vida, a sua recuperação está sendo a melhor possível", disse.