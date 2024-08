Vice de Lewandowski recomenda música sobre cidade baiana e obra de filósofa alemã

O jurista Manoel Carlos de Almeida Neto ocupa o cargo de secretário-executivo do Ministério da Justiça. Na prática, ele é como um vice na gestão do ministro Ricardo Lewandowski. O advogado baiano é o personagem da semana na série do Estadão "Para Ver, Ouvir e Pensar".

Almeida Neto dá sugestões culturais que vão de filme inspirado na obra de Ariano Suassuna a livro sobre democracia e totalitarismo.

A seguir as dicas do vice no Ministério da Justiça:

Um livro

Manoel Carlos escolhe um dos livros da filósofa alemã Hannah Arendt para recomendar como leitura. "As origens do totalitarismo", de 1951, começa falando da perseguição aos judeus e do crescimento do antissemitismo na Europa para chegar a formação de regime totalitários como o nazista na Alemanha e o stalinista na então União Soviética.

Uma música

O baiano Manoel Carlos denuncia sua origem ao escolher uma canção para ouvir. Lista "Interior Ilhéus", uma canção que enaltece as belezas da cidade onde o advogado nasceu.

Um filme

A obra cinematográfica indicada pelo advogado Manoel Carlos foi lançada em 2000. O filme O Auto da Compadecida é do diretor Guel Arraes e baseado em livro do mesmo nome do escritor Ariano Suassuna.