Ao lado de Serra, Gilvan recebe apoio em bairros do 2º Subdistrito

Acenos, otimismo, mensagens de apoio e muita alegria marcaram a agenda desta sexta-feira de Gilvan Junior, candidato do PSDB ao Executivo de Santo André. Em cima de um caminhão de som e ao lado do prefeito Paulo Serra (PSDB), o prefeiturável passou por várias regiões da cidade, em especial no 2° Subdistrito, e foi muito bem recebido pela população que retribuía com sorriso no rosto e muita vibração.

“Cada vez que rodamos a cidade percebemos como as pessoas estão receptivas a nossa candidatura. Sinto uma energia positiva, muitas mensagens de apoio, o que nos enche de energia e satisfação por saber que o trabalho do governo Paulo Serra foi muito bem feito e as pessoas sabem que a nossa candidatura representa a continuidade de tudo isso”, destacou Gilvan.

O prefeiturável ainda se reuniu com comerciantes da região central da cidade e participou de eventos com vereadores para apresentar propostas e seu plano de governo.

“O andreense já sabe que Gilvan é a escolha certa para que o trabalho que realizamos nos últimos sete anos e meio continue. Temos muitas obras importantes para entregar e Santo André não pode parar”, elogiou o prefeito Paulo Serra.