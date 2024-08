Disputa pelos votos em bairro andreense vira caso de polícia

A disputa pelos votos do eleitor em Santo André foi parar na polícia. Candidato a vereador pelo PRD, Rafael Lardieri Júnior registrou na quinta-feira Boletim de Ocorrência, no 3º DP, contra Fábio Luís França, que seria integrante da campanha do prefeiturável Eduardo Leite (PSB) e teria feito ameaças à comitiva e tentado impedir carreata pelas ruas do Jardim Las Vegas. O episódio será levado neste sábado ao MPE (Ministério Público Eleitoral).

“Registrei o BO porque espero que a polícia investigue e puna os responsáveis por este ato de violência que atrapalha a disputa democrática pelo voto e poderia ter resultado muito mais grave”, declarou Lardieri Júnior ao Diário. Durante a confusão, o motorista do caminhão de som do candidato, Sidinei Fernandes Silva, teria recebido uma cotovelada no rosto de França.

Além de dar parte à polícia, Lardieri Júnior pretende denunciar o agressor ao MPE por perturbar meio de propaganda devidamente empregado e por impedir o exercício de propaganda, crimes descritos, respectivamente, nos artigos 331 e 332 do Código Eleitoral. França é descrito como integrante da campanha do ex-vereador e atual candidato à Câmara Luiz Alberto Ferreira de Araújo (PSB).

Ao MPE, os advogados de Lardieri Júnior vão requisitar a instauração de inquérito policial, a fim “de apurar as graves condutas criminosas em tese perpetuadas em face do noticiante, bem como da democracia brasileira”. Caso seja condenado, França fica sujeito a pena de detenção de até seis meses e pagamento de multa.

Segundo reconstituição do episódio feita ao jornal por fontes a par dos fatos, Lardieri Júnior realizava carreata pelas ruas do Jardim Las Vegas, onde nasceu e reside, por volta das 11h de quinta-feira quando teve seu caminhão de som impedido de circular, por mais de uma vez, por cerca de 40 homens e mulheres que portavam bandeiras do prefeiturável Eduardo Leite e participavam de passeata.

“Estava sobre o caminhão, ao microfone, externando a minha opinião sobre candidatos a vereador que só aparecem no bairro em época de eleição. Na maior cara de pau, pedem votos e, depois, somem e nunca mais aparecem”, relatou Lardieri Júnior, que assegurou não ter mencionado nenhum nome. Há vídeos com trechos da confusão registrados por celulares.

Em determinado momento, França teria se aproximado do caminhão e, introduzindo o tronco pela janela aberta do lado do motorista, tentou remover a chave da ignição. Assustado, Silva tentou movimentar o veículo, momento em que recebeu uma cotovelada no rosto esquerdo, que “não causou ferimento”, segundo relatou a vítima na delegacia.

Integrantes da comitiva supostamente ligada a Leite teriam cercado um veículo de Rafael Lardieri, pai do candidato a vereador, e feito ameaças para que interrompessem o ato de campanha. Segundo o BO, França teria dito: “Melhor pararem, porque estamos em 40 integrantes e não vai ficar bom pra vocês.”

Lardieri Júnior integra a aliança partidária que dá sustentação à candidatura do governista Gilvan Junior (PSDB) à sucessão do prefeito Paulo Serra, também tucano.

A reportagem do Diário tentou contato com a assessoria de imprensa de Eduardo Leite para colher a versão do político sobre o episódio, mas as mensagens foram ignoradas.